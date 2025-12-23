Жительница Казахстана обратилась к пользователям социальной сети Threads с просьбой помочь в распространении информации о происшествии с её подругой, передает BAQ.KZ.

По словам автора обращения, инцидент произошёл 21 декабря около 13:55 в Алматы на улице Шахсайны, на остановке возле "Адема". Во время высадки пассажиров из автобуса маршрута №104 водитель начал движение, не убедившись, что все пассажиры покинули салон. В результате этого её подруга, Меркулова Айнур Ергешевна, упала и получила перелом позвоночника.

Как утверждается в публикации, водитель автобуса не извинился за произошедшее, а пострадавшей, по словам автора обращения, не была своевременно оказана процессуальная помощь. Сообщается, что в течение двух суток предпринимались попытки обратиться в различные подразделения полиции города Алматы, в том числе в управления полиции Алмалинского и Жетысуского районов, однако, как утверждает заявительница, обращения оставались без реакции.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия управлением полиции Жетысуского района проводится расследование. В ведомстве уточнили, что в настоящее время осуществляется проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая действия водителя общественного транспорта и пассажира.