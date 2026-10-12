Пока в кинотеатрах идет «Диггер» с Томом Крузом, где из-за добычи нефти от Гренландии откалывается ледяная глыба и обрушивается на Европу, в реальности Европе грозит обвал поскромнее, но тоже внушительный. На границе Германии и Австрии может рухнуть вершина горы Хохфогель, вниз по склону могут сойти до 400 тысяч кубометров породы.

Хохфогель высотой 2 592 метра стоит на границе Германии и австрийского Тироля, в Алльгойских Альпах. В июне с нее уже сорвались около 2 тысяч кубометров камня. Теперь исследователи ждут обвала в сотни раз крупнее, сообщает Euronews.

Трещина шириной в несколько метров

Главная угроза это трещина на вершине, которая появилась еще в XIX веке. Когда-то она была шириной примерно с человеческие плечи. Сейчас ее ширина достигает нескольких метров.

В 2024 году специалисты Мюнхенского технического университета замерили ее. Ширина трещины доходит до шести метров, длина около 35 метров, глубина примерно 60 метров.

Рядом появилась новая трещина на юго-западном гребне. Ученые назвали ее «Трещиной №6». Сейчас там порода смещается быстрее всего.

Пять миллиметров в неделю

За горой следят уже 12 лет. Сначала ученые ездили туда сами, с 2018 года на склоне работают стационарные датчики, а местность снимает дрон с лазерным сканером. Сейчас на вершине больше 30 датчиков, которые с точностью до миллиметра фиксируют любое движение.

Весной приборы показали смещение до пяти миллиметров в неделю. Для геологов это огромная скорость. Обычно Альпы сдвигаются в среднем примерно на 1,8 миллиметра в год. После этих данных система раннего оповещения подняла тревогу.

По оценке исследователей, гора подходит к критической точке. Вниз может сойти от 250 до 400 тысяч кубометров породы.

Виноваты ливни и грозы

Одной из причин ученые называют экстремальную погоду.

«На примере Хохфогеля мы видим явное влияние сильных осадков — то есть интенсивных дождей, гроз и таяния снега», — сказал радиостанции Deutschlandfunk Йоханнес Лайнауэр из команды Мюнхенского технического университета.

По его словам, из-за изменения климата грозы становятся чаще и сильнее, и это может влиять на то, как быстро и как часто случаются камнепады.

Деревне ничего не грозит

В начале октября на вершину снова поднялась группа профессора геологии Михаэля Краутблаттлера из Мюнхенского технического университета. Ученые осмотрели местность и проверили приборы.

Подъем на вершину со стороны Австрии уже закрыт, со стороны Германии пока открыт.

Напрямую обвал не угрожает ни одному поселку. Ближайшая деревня Хинтерхорнбах в тирольской долине, там живут 88 человек. Ее мэр и глава баварского Бад-Хинделанга получают SMS, как только датчики фиксируют опасное ускорение породы.

Данные с горы ученые получают несколько раз в час прямо в офис. Краутблаттер рассчитывает, что такие системы позволят держать Альпы открытыми для людей и закрывать только конкретные долины на время опасности.

Подобные системы раннего предупреждения сейчас работают еще только в двух местах, в ущельях Партнахкламм и Хёлленталькламм.

Горы уже напоминали о себе

В этом году обвал на северной стене Цугшпитце заставил закрыть маршруты. А год назад в Швейцарии эвакуировали деревню Блаттен. Часть коров вывозили вертолетом, позже несколько районов деревни накрыла лавина обломков. Глава региональной службы безопасности тогда назвал случившееся огромной катастрофой.