В Альпах за три дня погибли десять альпинистов

За три дня в Альпах погибли десять альпинистов в результате нескольких несчастных случаев в разных районах горного массива.

По данным спасательных служб, первая трагедия произошла в пятницу на горе Гран-Парадизо в итальянских Альпах. Там погибли три альпиниста. Их тела обнаружили на высоте около 3600 метров после сигнала бедствия. По предварительным данным, они могли сорваться со склона.

На следующий день новые происшествия произошли в массиве Монблан. Там погибли еще три человека. Двое из них разбились на французской стороне горы, а тело третьего было найдено у ледника Бренва на территории Италии.

Также в субботу на Маттерхорне в Швейцарии погиб французский альпинист. Его тело эвакуировали спасательные службы после инцидента на пике Тиндаль.

В тот же день в горах Карвендель, недалеко от Миттенвальда в Германии, погиб 22-летний альпинист. Он сорвался примерно с высоты 130 метров во время восхождения вместе с напарником.

К воскресенью спасательные службы сообщили еще о двух погибших на горе Пасубио, на границе итальянских регионов Виченца и Тренто. 25-летняя женщина и 26-летний мужчина сорвались со скального участка с высоты около 100 метров.

Таким образом, за три дня в разных районах Альп зафиксировано десять смертельных случаев.