В алжирском округе Хараш произошла крупная дорожная трагедия. Пассажирский автобус съехал с дороги и сорвался с моста в русло реки в районе аль-Мухаммадия, по направлению к Эль-Хава аль-Джамиль, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По данным гражданской обороны Алжира, в результате аварии погибли 18 человек, еще девять пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу.

Для ликвидации последствий катастрофы к месту ЧП привлекли 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.

Причины трагедии пока выясняются. Власти начали расследование обстоятельств происшествия.