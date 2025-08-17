В Алжире автобус упал с моста в реку: 18 погибших, есть раненые
Причины трагедии пока выясняются.
Сегодня, 08:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
71Фото: Getty Images / Anadolu/Hamza Zait
В алжирском округе Хараш произошла крупная дорожная трагедия. Пассажирский автобус съехал с дороги и сорвался с моста в русло реки в районе аль-Мухаммадия, по направлению к Эль-Хава аль-Джамиль, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
По данным гражданской обороны Алжира, в результате аварии погибли 18 человек, еще девять пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу.
Для ликвидации последствий катастрофы к месту ЧП привлекли 25 карет скорой помощи, 16 водолазов и четыре лодки.
Причины трагедии пока выясняются. Власти начали расследование обстоятельств происшествия.
Самое читаемое
- Что сказал Дональд Трамп после встречи с Путиным
- Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту - Путин
- Корова забодала ребенка на песочнице в Павлодарской области
- Смертельное ДТП в Актюбинской области: погибли четыре человека
- Переговоры Путина и Трампа стартовали на Аляске