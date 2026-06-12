В "AMANAT" подведены итоги реализации партийных инициатив

В Астане прошёл очередной съезд партии "AMANAT", на котором подвели итоги работы и обсудили дальнейшие шаги по развитию страны.

Одним из ключевых решений стало поддержанное делегатами предложение о присоединении к партии "Әділет". Это решение связано с курсом на объединение политических сил вокруг общих целей развития Казахстана.

В съезде участвовали более 1500 человек со всех регионов страны: делегаты, члены Политсовета, депутаты Парламента, а также представители молодёжного крыла "Жастар Рухы".

В своем выступлении Спикер Мажилиса, Председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов подчеркнул, что успешно реализуемые реформы Президента Касым-Жомарта Токаева сегодня формируют фундамент нового общества и новый облик государства.

По его словам, на первый план выходят главные ценности – укрепление независимости, благополучие и единство народа, целостность нации. Благодаря смелым решениям Главы государства полностью перезагружены все институты власти, усилилась политическая конкуренция, а общество обрело уверенный голос, который на деле влияет на принятие решений.

Спикер Мажилиса отметил, что кульминацией этих процессов, настоящим триумфом политики Президента Касым-Жомарта Токаева стало принятие новой Конституции, поддержанной подавляющим большинством казахстанцев на общенациональном референдуме. И сегодня страна вступила в новую историческую эру, в основе которой – человек, справедливость, закон и прогресс.

"Сейчас мы должны сделать шаг, который отвечает логике времени, интересам государства и запросу общества. Сегодня стране нужны не новые линии разделения, а новые точки объединения. И в этот ответственный момент мы должны присоединить наши ресурсы к новой политической партии "Әділет". И уже в составе одной пропрезидентской силы строить Справедливый и Прогрессивный Казахстан. Мы не отказываемся от своих принципов, убеждений и идей. Напротив, мы делаем их еще сильнее, расширяем возможности и выводим их на новый уровень развития", – заявил Ерлан Кошанов.

Председатель "AMANAT" назвал это решение партии естественным и зрелым политическим процессом, который поддержали партийцы на всех уровнях.

"АMANAT" – это завет предков и ответственность перед будущими поколениями. "Әділет" – это справедливость, которая является основой сильного и современного государства. Объединяя эти ценности, мы укрепляем общественное единство. В конечном счете у всех нас одна цель – сильный Казахстан, процветающая страна и благополучие каждого гражданина. Именно ради этой цели мы принимаем решение, которое станет не завершением пути, а началом новой главы нашей общей истории", – подчеркнул Ерлан Кошанов.

На Съезде подвели итоги масштабной работы партии по поддержке политического курса Главы государства.

О законодательной поддержке реформ рассказал депутат Мажилиса, руководитель парламентской фракции партии "AMANAT" Айдос Сарым".

"За время работы действующего созыва депутаты от фракци "AMANAT" разработали 104 из 118 инициированных законопроектов (88% всех законодательных инициатив), решающие самые актуальные вопросы развития страны, направили множество депутатских запросов, провели тысячи встреч, охватив сотни тысяч человек", – отметил он.



Отдельное внимание на съезде уделили социальным проектам партии. Среди них:

"Қарызсыз қоғам" — помощь гражданам в снижении кредитной нагрузки (помогли 1,5 млн человек);

"Ауыл аманаты" — развитие сельского бизнеса через льготные кредиты;

"Жер аманаты" — возврат государству 15 млн гектаров земель;

"Цифрлық қоғам" — повышение цифровой грамотности населения;

"TURGYNDAR AMANATY" — решение проблем жителей в сфере ЖКХ.

Также было отмечено, что за три года выполнено около 70% предвыборной программы партии. В стране построено 600 школ, повышены зарплаты отдельным категориям работников, открываются медицинские центры и расширяются программы бесплатного скрининга.

Кроме того, были приняты меры по поддержке учителей и сельских врачей, включая освобождение педагогов от лишней бюрократической нагрузки и введение подъёмных выплат.

Сопредседатель Женского крыла, депутат Мажилиса Унзила Шапак акцентировала внимание на участии партии в продвижении новой Конституции и усилении роли женщин в госуправлении.

Депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов отметил эффективность Президентского молодежного кадрового резерва и вклад молодых парламентариев в ИТ-законотворчество.

Руководитель ППО "Онкоцентр" Гульмира Сагидуллина рассказала о запуске выездной медицинской экспедиции "АМАNАТ Керуені" для сельских жителей.



Председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко заявил о поддержке курса Президента и важности консолидации усилий на местах.

Итоги внутренней модернизации подвёл член Центральной контрольно-ревизионной комиссии Алибек Кадырбеков, сообщив о цифровизации внутрипартийных процессов.

Завершая работу Съезда, делегаты единогласно проголосовали за одобрение стратегического решения о присоединении к партии "Әділет".



Одобренная Съездом инициатива демонстрирует готовность партийного сообщества выступать консолидированной платформой для поддержки созидательного вектора развития страны и стратегического курса Президента.