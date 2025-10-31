В столице Королевства Нидерландов 30 октября состоялось торжественное открытие выставки Объединения музеев города Алматы под названием "Преемственность традиций: наследие предков", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города Алматы.

В церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса, руководители международных и общественных организаций, деятели культуры и искусства, а также представители средств массовой информации.

Выставка проходит при поддержке акимата города Алматы, Посольства Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Посольства Турецкой Республики и Института Юнуса Эмре, что подчеркивает её значимость как культурного события, отражающего богатое наследие казахского народа.

Экспозиция включает пять тематических разделов и представляет более 70 уникальных экспонатов из фондов Объединения музеев города Алматы. Среди них этнографические артефакты, рассказывающие о жизни и традициях казахского народа, произведения декоративно-прикладного искусства, а также музыкальные инструменты казахского и других тюркских народов.

Особое внимание гостей привлекла возможность познакомиться с историческим и культурным контекстом Казахстана, а также оценить мастерство народных ремесленников и художественных деятелей, сохраняющих традиции предков.

Стоит отметить, что дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Нидерландов установлены 10 сентября 1992 года, что делает проведение подобных культурных мероприятий особенно значимым для укрепления международного сотрудничества.

Выставка будет открыта для широкой публики в Институте Юнуса Эмре до 14 ноября 2025 года, предоставляя уникальную возможность погрузиться в мир казахской культуры и истории.