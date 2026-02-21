В Амурской области обнаружили пропавший вертолет: погибли три человека
По данным источников, разрешение на полет могло быть не оформлено.
Сегодня 2026, 18:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:35Сегодня 2026, 18:35
60Фото: Pixabay.com
В Амурской области России завершились поиски пропавшего частного вертолета Robinson. Спасатели обнаружили место крушения и тела трех погибших, передает BAQ.KZ.
По информации ТАСС, вертолет вылетел 19 февраля около 23:00 по местному времени с лесозаготовительной площадки в 130 километрах от села Амаранка. На борту находились пилот, следователь и сотрудник полиции, которые возвращались с места происшествия.
Как уточнили в Следственный комитет Российской Федерации, правоохранители работали на месте гибели сотрудника лесозаготовительного предприятия. По данным источников, разрешение на полет могло быть не оформлено.
Поисковая операция, начатая 20 февраля, первоначально не дала результатов, однако позже обломки воздушного судна были обнаружены. Обстоятельства крушения устанавливаются.
Самое читаемое
- Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"
- Жителя Шымкента оштрафовали за выброс строительного мусора
- Строительные компании Павлодара скрыли сотни миллионов тенге от налогов
- Михаил Шайдоров передал в Олимпийский музей свой "победный" костюм
- До 612 тысяч тенге на ребёнка: Минтруда озвучило суммы выплат в 2026 году