В Амурской области России завершились поиски пропавшего частного вертолета Robinson. Спасатели обнаружили место крушения и тела трех погибших, передает BAQ.KZ.

По информации ТАСС, вертолет вылетел 19 февраля около 23:00 по местному времени с лесозаготовительной площадки в 130 километрах от села Амаранка. На борту находились пилот, следователь и сотрудник полиции, которые возвращались с места происшествия.

Как уточнили в Следственный комитет Российской Федерации, правоохранители работали на месте гибели сотрудника лесозаготовительного предприятия. По данным источников, разрешение на полет могло быть не оформлено.

Поисковая операция, начатая 20 февраля, первоначально не дала результатов, однако позже обломки воздушного судна были обнаружены. Обстоятельства крушения устанавливаются.