  • 17 Августа, 19:16

В Англии 72-летний болельщик скончался во время матча Премьер-лиги

Матч не был прерван.

Сегодня, 18:06
Фото: Pixabay.com

Болельщик скончался во время матча первого тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Фулхэмом", передает BAQ.KZ.

Как сообщает BBC, мужчина потерял сознание на трибуне в ходе второго тайма. Ему было 72 года.

Мужчине оказали первую помощь, но спасти его не удалось.

При этом матч не был прерван и завершился ничьей со счетом 1:1.

