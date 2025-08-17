В Англии 72-летний болельщик скончался во время матча Премьер-лиги
Матч не был прерван.
Сегодня, 18:06
Болельщик скончался во время матча первого тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Фулхэмом", передает BAQ.KZ.
Как сообщает BBC, мужчина потерял сознание на трибуне в ходе второго тайма. Ему было 72 года.
Мужчине оказали первую помощь, но спасти его не удалось.
При этом матч не был прерван и завершился ничьей со счетом 1:1.
