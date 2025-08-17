Болельщик скончался во время матча первого тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Фулхэмом", передает BAQ.KZ.

Как сообщает BBC, мужчина потерял сознание на трибуне в ходе второго тайма. Ему было 72 года.

Мужчине оказали первую помощь, но спасти его не удалось.

При этом матч не был прерван и завершился ничьей со счетом 1:1.