В Анголе при сходе оползня на шахте по добыче золота погибли 28 человек

28 человек погибли на северо-западе Анголы в результате оползня на шахте. Там велась незаконная добыча золота.

Как сообщило Ангольское информационное агентство со ссылкой на власти провинции Бенго, на территории которой произошел инцидент.

Официальный представитель полиции Бенго Гашпар Луис Инасиу сообщил, что все погибшие - мужчины в возрасте от 18 до 40 лет.

По словам очевидцев, причиной трагедии стал внезапный сход с холма мощного пласта грунта, который накрыл шахту и заблокировал находившихся внутри людей на большой глубине.

Спасательные бригады продолжают поисково-спасательные работы. Официально сообщается о двух пропавших без вести, однако местные жители утверждают, что под землей могут находиться до 70 человек.

По предварительным данным, причиной оползня могли стать проливные дожди, которые идут в этой части Анголы уже третий день подряд.