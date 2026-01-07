В Анкаре на стоянке сгорели шесть фур с алкоголем
Всего на стоянке находилось до 10 грузовиков.
Сегодня, 20:24
57Фото: Report
В Анкаре на стоянке крупнотоннажных фур произошел пожар ,передаёт BAQ.KZ со ссылкой на телеканал TRT.
Сообщается, что сгорели шесть полуприцепов, груженных алкогольной продукцией.
Стоянка расположена недалеко от здания столичного Управления безопасности. Работники стоянки и местные жители услышали серию звуков, похожих на взрывы.
Всего на стоянке находилось до 10 грузовиков. Информации о пострадавших на данный момент нет.
