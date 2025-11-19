Министр обороны Республики Казахстан, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, совершил официальный визит в Турецкую Республику, в рамках которого провёл встречи с руководством оборонных структур страны и ознакомился с деятельностью ключевых военных и промышленных объектов. Поездка стала важным этапом развития казахстанско-турецкого сотрудничества в сфере обороны.

Визит начался с торжественной церемонии возложения венка к памятнику Мустафы Кемаля Ататюрка в мемориальном комплексе "Аныткабыр". Почтив память основателя Турецкой Республики, глава оборонного ведомства Казахстана подчеркнул значимость исторического наследия и стратегического партнёрства двух стран.

Затем Даурен Косанов провёл переговоры с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. Стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы его дальнейшего укрепления. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере военной науки, подготовки кадров, обмену опытом и развитию военно-технических проектов, представляющих взаимный интерес.

В ходе визита состоялась также встреча с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Турции. Обсуждение коснулось вопросов оперативного взаимодействия, повышения совместимой боевой подготовки и расширения контактов между военными структурами двух стран.

Казахстан и Турция активно развивают военное сотрудничество на основе действующего двустороннего соглашения. Документ охватывает ключевые направления — от военного образования и научного взаимодействия до военно-технического партнёрства и совместной подготовки специалистов. Официальный визит министра обороны РК стал подтверждением готовности сторон к дальнейшему укреплению взаимодействия и реализации новых совместных проектов.