В Анкаре состоялись переговоры Токаева и Эрдогана
Турция и Казахстан усиливают сотрудничество.
Сегодня, 20:02
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Сегодня, 20:02Сегодня, 20:02
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, передает BAQ.KZ.
Президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.
Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Президенту Турции за оказанный теплый прием. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.
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