Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, передает BAQ.KZ.

Президенты подробно обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией.

Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Президенту Турции за оказанный теплый прием. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность вывести отношения между двумя странами на качественно новый уровень.