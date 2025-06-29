В историческом районе Калеичи, старом центре турецкой Антальи, утром вспыхнул пожар в одном из небольших отелей, передает BAQ.KZ со ссылкой на TRT. Пламя началось на крыше здания и буквально за считанные минуты перекинулось на соседние постройки.

Загоревшийся отель находился в густонаселённой туристической части города, что вызвало настоящую панику среди отдыхающих и местных жителей. Улицы, обычно наполненные атмосферой восточного уюта, внезапно заполнились дымом, тревожными криками и звуками сирен.

"Пожарные прибыли оперативно и сразу приступили к тушению огня", - сообщает телеканал. Сколько времени потребовалось для полной ликвидации пожара, не уточняется, но благодаря быстрой реакции службы ЧС удалось избежать более серьёзных последствий.

Информации о пострадавших пока нет, но официальные лица уже начали проверку. Причина возгорания остаётся неизвестной, однако очевидцы говорят о сильном жаре и возможных проблемах с электропроводкой.

Калеичи - сердце старой Антальи, популярное среди туристов своей архитектурой и атмосферой. Властям предстоит выяснить, как столь оживлённый и охраняемый район оказался уязвим перед огнём.