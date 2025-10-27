В Аргентине автобус упал с моста: девять погибших и десятки пострадавших
Причиной аварии могли стать плохие погодные условия.
На северо-востоке Аргентины произошла крупная дорожная авария — пассажирский автобус сорвался с моста в ручей. В результате трагедии погибли девять человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает телеканал TN, инцидент произошёл в провинции Мисьонес. Автобус, следовавший по маршруту из города Обера в Пуэрто-Игуасу, столкнулся с легковым автомобилем, двигавшимся во встречном направлении. После удара транспортное средство пробило ограждение и упало с моста в ручей.
На месте происшествия работают спасатели, полиция и медицинские службы. Все пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия — в момент ДТП на трассе стоял густой туман, значительно ограничивший видимость.
Следственные органы начали расследование для установления всех обстоятельств трагедии.
