В Аргентине на авиашоу разбился самолет: погибли два пилота
Начато расследование причин трагедии.
Сегодня, 14:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:33Сегодня, 14:33
165Фото: Pixabay.com
В аргентинской провинции Кордова во время авиационного фестиваля произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего погибли два пилота, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает телеканал TN, инцидент произошел на взлете: экспериментальный двухместный пилотажный самолет вошел в режим сваливания и упал, после чего загорелся.
Отмечается, что воздушное судно не входило в официальную программу фестиваля. В настоящий момент авиационные власти начали расследование причин трагедии.
Самое читаемое