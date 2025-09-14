  • 14 Сентября, 16:06

В Аргентине на авиашоу разбился самолет: погибли два пилота

Начато расследование причин трагедии.

Сегодня, 14:33
Фото: Pixabay.com

В аргентинской провинции Кордова во время авиационного фестиваля произошло крушение легкомоторного самолета, в результате чего погибли два пилота, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает телеканал TN, инцидент произошел на взлете: экспериментальный двухместный пилотажный самолет вошел в режим сваливания и упал, после чего загорелся.

Отмечается, что воздушное судно не входило в официальную программу фестиваля. В настоящий момент авиационные власти начали расследование причин трагедии.

