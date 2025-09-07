В Аргентине предъявлены обвинения 58-летней Патрисии Кадгиен, дочери бывшего нациста Фридриха Кадгиена, и её мужу, передает BAQ.KZ со ссылкой на ВВС. В их доме в Мар-дель-Плата полиция обнаружила десятки похищенных произведений искусства, включая 22 работы французского художника Анри Матисса.

История началась с объявления о продаже недвижимости: на фото интерьеров журналисты заметили "Портрет дамы" итальянского живописца XVIII века Джузеппе Гисланди. Картина считалась утраченной почти 80 лет и принадлежала голландскому коллекционеру Жаку Гудстиккеру, погибшему при побеге из страны после вторжения нацистов в 1940 году.

Когда следователи начали поиски, в доме семьи Кадгиен нашли не только "Портрет дамы", но и целую подборку работ Матисса, а также другие картины, происхождение которых ещё предстоит установить. По оценке СМИ, полотно Гисланди сегодня стоит около $50 тысяч.

Фридрих Кадгиен, отец Патрисии, во время Второй мировой войны был близким соратником верхушки Третьего рейха и лично занимался вывозом награбленных ценностей в Южную Америку. После войны он бежал в Аргентину, где прожил до смерти в 1978 году.

В четверг дочь и её супруг предстали перед судом и передали властям картину Гисланди. Им предъявлено обвинение в сокрытии произведений искусства, похищенных нацистами. Коллекция Гудстиккера, разграбленная в 1940-х годах, насчитывала сотни произведений. Часть из них после войны была возвращена наследникам, но многие полотна, как показал этот случай, до сих пор всплывают в разных странах.