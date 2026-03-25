В Аркалыке к противопаводковым работам привлекли военных Нацгвардии
Военные очистили более 200 дворов.
В городе Аркалык Костанайской области военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан участвуют в противопаводковых мероприятиях. Работы проводятся совместно со спасателями и специалистами органов гражданской защиты для предотвращения возможных подтоплений в период весеннего потепления и таяния снега, передает BAQ.KZ.
Для оказания помощи местным исполнительным органам в Аркалык направили около 70 военнослужащих воинской части 6697, дислоцированной в Костанае. С первых дней гвардейцы приступили к выполнению профилактических работ.
В настоящее время военнослужащие проводят мониторинг участков, где возможно скопление талых вод, а также организовали круглосуточное дежурство, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.
Особое внимание уделяется помощи населению. В частности, в районе «Новый» гвардейцы занимаются очисткой придомовых территорий от снега, уделяя приоритетное внимание домам ветеранов тыла и пожилых жителей.
На сегодняшний день военнослужащие очистили более 200 дворов, при этом работы продолжаются в усиленном режиме.
Отмечается, что скоординированные действия гвардейцев, спасателей и представителей местных исполнительных органов играют важную роль в обеспечении безопасности жителей и предотвращении возможных паводков в регионе.
