В городе Аркалык Костанайской области военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан участвуют в противопаводковых мероприятиях. Работы проводятся совместно со спасателями и специалистами органов гражданской защиты для предотвращения возможных подтоплений в период весеннего потепления и таяния снега, передает BAQ.KZ.

Для оказания помощи местным исполнительным органам в Аркалык направили около 70 военнослужащих воинской части 6697, дислоцированной в Костанае. С первых дней гвардейцы приступили к выполнению профилактических работ.

В настоящее время военнослужащие проводят мониторинг участков, где возможно скопление талых вод, а также организовали круглосуточное дежурство, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

Особое внимание уделяется помощи населению. В частности, в районе «Новый» гвардейцы занимаются очисткой придомовых территорий от снега, уделяя приоритетное внимание домам ветеранов тыла и пожилых жителей.

На сегодняшний день военнослужащие очистили более 200 дворов, при этом работы продолжаются в усиленном режиме.

Отмечается, что скоординированные действия гвардейцев, спасателей и представителей местных исполнительных органов играют важную роль в обеспечении безопасности жителей и предотвращении возможных паводков в регионе.