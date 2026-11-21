Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и 15 автомобилей произошло в армянском городе Ванадзор. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Как сообщают армянские СМИ, грузовик с иностранными регистрационными номерами столкнулся с движущимися и припаркованными автомобилями. После этого большегруз врезался в торговые киоски и деревья.

Всего в результате аварии повреждены 15 автомобилей.

На участке происшествия временно перекрыли движение.