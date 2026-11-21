В Армении грузовик столкнулся с 15 автомобилями: есть пострадавшие
В результате аварии в Ванадзоре травмы получили пять человек, среди них двое детей.
21 Ноября 2026, 04:38
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21 Ноября 2026, 04:3821 Ноября 2026, 04:38
158Фото: Pixabay.com
Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и 15 автомобилей произошло в армянском городе Ванадзор. По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей.
Как сообщают армянские СМИ, грузовик с иностранными регистрационными номерами столкнулся с движущимися и припаркованными автомобилями. После этого большегруз врезался в торговые киоски и деревья.
Всего в результате аварии повреждены 15 автомобилей.
На участке происшествия временно перекрыли движение.
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