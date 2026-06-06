В Армении наступил день тишины перед парламентскими выборами

В Армении накануне внеочередных парламентских выборов наступил "день тишины", в течение которого политическим партиям и блокам запрещена агитационная деятельность.

Как передают местные СМИ, запрет вступил в силу с полуночи по местному времени.

Согласно законодательству, в этот день кандидатам и политическим силам запрещено проводить встречи с избирателями, публиковать агитационные материалы в СМИ и социальных сетях, а также выступать на телевидении и радио. При этом ранее размещенные на улицах агитационные баннеры и плакаты могут оставаться на местах, их обязательное снятие не предусмотрено.

В "день тишины" также завершается подготовка избирательных участков к голосованию: члены комиссий устанавливают урны для бюллетеней и техническое оборудование. Значительная часть участков традиционно размещается в зданиях школ.

Отметим, что всего в выборах участвуют 18 политических сил - два блока и 16 партий. Для прохождения в парламент установлен 4-процентный барьер для партий, а для блоков - 8% (до двух партий) и 10% (более двух партий). Порог явки не предусмотрен.