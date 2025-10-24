В Армении продолжаются задержания после акций протеста в Гюмри. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела против трёх сотрудников мэрии, подозреваемых в принуждении граждан к участию в митинге, передаёт BAQ.KZ.

По данным следствия, чиновники мэрии под угрозой увольнения заставляли подчинённых обеспечить участие директоров детских садов в акции поддержки арестованного главы городской администрации Вардана Гукасяна. Под давлением чиновников директора дошкольных учреждений вместе с педагогами были вынуждены выйти на протест у здания мэрии.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с препятствованием проведению собрания или участию в нём, а также принуждением или материальным стимулированием граждан к участию в акции либо отказу от неё.

Ранее, 20 октября, сотрудники правоохранительных органов провели обыски в здании мэрии Гюмри. Тогда были задержаны мэр Вардан Гукасян и ещё семь человек по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Гукасян и главный архитектор города получили около 10 тысяч долларов от владельца незаконной постройки площадью примерно 1 500 квадратных метров на улице Гарегина Нжде, чтобы избежать сноса объекта.

Оба подозреваемых были арестованы.