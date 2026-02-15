В Армении возбуждено уголовное дело против Гарегина II

Прокуратура Армении начала уголовное преследование католикоса всех армян Гарегина II.

Сегодня 2026, 08:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
фото из открытых источников Сегодня 2026, 08:32
Сегодня 2026, 08:32
52
Фото: фото из открытых источников

Прокуратура Армении начала уголовное преследование католикоса всех армян Гарегина II, сообщает BAQ.kz.

По словам адвоката Ары Зограбяна, предстоятелю Армянская апостольская церковь вменяют воспрепятствование исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном. Также сообщается, что Гарегину II запрещён выезд из страны, что, по мнению адвоката, может сорвать запланированный епископский собор в Австрии. Зограбян охарактеризовал действия властей как «исторически позорные».

Ранее Следственный комитет Армении возбудил дело после решения католикоса лишить сана епископа Геворга Сарояна, который поддержал власти в конфликте с церковью. Ведомство заявляет, что суд запретил ААЦ препятствовать Сарояну исполнять обязанности главы Масяцотнской епархии.

На этом фоне усилилось противостояние между правительством и церковью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние месяцы публично критиковал руководство ААЦ, предлагал изменить порядок избрания католикоса и закрепить более значимую роль государства в этом процессе.

В июне был задержан предприниматель Самвел Карапетян, выступивший в поддержку церкви и с критикой властей. Под стражу также были заключены архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение «Священная борьба», и архиепископ Микаэл Аджапахян, в отношении которого возбуждено дело по обвинению в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности.

В начале июля Пашинян вновь выступил с резкой критикой Гарегина II и заявил о намерении добиваться «обновления» Армянской апостольской церкви, предложив назначить временного местоблюстителя патриаршего престола и принять новый устав до избрания другого католикоса.

Самое читаемое

Наверх