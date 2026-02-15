Прокуратура Армении начала уголовное преследование католикоса всех армян Гарегина II, сообщает BAQ.kz.

По словам адвоката Ары Зограбяна, предстоятелю Армянская апостольская церковь вменяют воспрепятствование исполнению судебного акта, связанного с Арманом Сарояном. Также сообщается, что Гарегину II запрещён выезд из страны, что, по мнению адвоката, может сорвать запланированный епископский собор в Австрии. Зограбян охарактеризовал действия властей как «исторически позорные».

Ранее Следственный комитет Армении возбудил дело после решения католикоса лишить сана епископа Геворга Сарояна, который поддержал власти в конфликте с церковью. Ведомство заявляет, что суд запретил ААЦ препятствовать Сарояну исполнять обязанности главы Масяцотнской епархии.

На этом фоне усилилось противостояние между правительством и церковью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние месяцы публично критиковал руководство ААЦ, предлагал изменить порядок избрания католикоса и закрепить более значимую роль государства в этом процессе.

В июне был задержан предприниматель Самвел Карапетян, выступивший в поддержку церкви и с критикой властей. Под стражу также были заключены архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение «Священная борьба», и архиепископ Микаэл Аджапахян, в отношении которого возбуждено дело по обвинению в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности.

В начале июля Пашинян вновь выступил с резкой критикой Гарегина II и заявил о намерении добиваться «обновления» Армянской апостольской церкви, предложив назначить временного местоблюстителя патриаршего престола и принять новый устав до избрания другого католикоса.