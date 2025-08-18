В армии Казахстана появилось новое ИИ-подразделение
Искусственный интеллект станет частью управления Вооружёнными Силами Казахстана.
В Министерстве обороны Республики Казахстан создано специализированное подразделение, которое займётся внедрением и развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает BAQ.KZ.
Новая структура станет ключевым элементом цифровой трансформации Вооружённых Сил. Основные задачи подразделения — разработка и интеграция ИИ-решений для анализа больших данных, автоматизации процессов управления, моделирования оперативных сценариев и ускорения принятия решений в условиях современной военной обстановки.
Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов подчеркнул, что использование технологий искусственного интеллекта является важным шагом в модернизации армии и соответствует мировым тенденциям в сфере обороны.
Подразделение будет сотрудничать с отечественными и зарубежными научными центрами, университетами и IT-компаниями. Такой подход позволит внедрять передовые технологии в сферу обороны и формировать национальную школу военного применения ИИ.
Отдельное внимание уделено подготовке специалистов: в армии планируется обучение офицеров-аналитиков и экспертов в области цифровых технологий, способных работать с современными алгоритмами и системами.
Создание подразделения по внедрению ИИ рассматривается как стратегический шаг к формированию новой архитектуры управления, где искусственный интеллект станет инструментом повышения эффективности, безопасности и независимости национальной обороны.
