Во всех видах и родах войск, региональных командованиях, воинских частях и учреждениях Вооружённых сил Казахстана проходит итоговая проверка боевой готовности и боеспособности подразделений, передает BAQ.KZ.

Заключительное тестирование охватывает все направления боевой подготовки — тактическую, специальную, огневую, строевую и физическую. Военнослужащие сдают зачёты по военной топографии, радиационной, химической и биологической защите, а также демонстрируют навыки вождения боевых машин и автомобильной техники.

Комиссии Генерального штаба оценивают не только подготовку личного состава, но и состояние вооружения и техники, а также организацию работы командиров, ответственных за боевую подготовку.

Так, в войсковой части №54770 регионального командования "Восток" военнослужащие под наблюдением представителей Генштаба отработали действия при приведении в высшие степени боевой готовности, выполнили практические стрельбы и нормативы по огневой подготовке.

"Во время проверки мы уделяем особое внимание слаженности подразделений, уровню их физической, тактической и профессиональной подготовки", — отметил председатель комиссии, начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба генерал-майор Анатолий Довганюк.

По итогам проверки будет дана оценка реального состояния боевой готовности войск и результатов подготовки за учебный год.