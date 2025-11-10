В понедельник, 10 ноября, в Центре приёма граждан прошла напряжённая встреча заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе Серика Бурамбаева с родителями военнослужащих, пострадавших и погибших во время службы в рядах Вооружённых сил и других силовых структур, передаёт BAQ.KZ.

На встрече, где звучали эмоциональные обращения и просьбы о справедливом расследовании, присутствовали также начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев, заместитель главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Кайрат Умбетов и другие представители силовых ведомств.

Мы понимаем, что за каждым случаем – судьба, жизни людей. Потеря каждого военнослужащего для нас – большая утрата. Министерство обороны и другие силовые структуры принимают все меры, чтобы предотвратить подобные трагедии, – заявил Серик Бурамбаев.

Он подчеркнул, что ответственность командиров сегодня выше, чем когда-либо, и рассказал о новых мерах: усилении контроля морально-психологического климата, обучении офицеров, развитии института военных психологов. В армии внедряются программы "Береги жизнь" и "Закон и порядок", а также система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которая помогает своевременно выявлять тревожные сигналы.

В казармах и служебных помещениях установлены камеры, а семьи теперь могут еженедельно связываться с солдатами по видеосвязи через сервис "Отбасымен бейнеқоңырау". Параллельно идёт взаимодействие с общественными организациями, включая Комитет солдатских матерей.

Министерство обороны заявило о готовности к открытому и конструктивному диалогу с семьями военнослужащих. Все обращения, прозвучавшие на встрече, будут рассмотрены в установленном порядке — с соблюдением принципов объективности, справедливости и законности.