В Аршалы "урезали" завышенный тариф на вывоз мусора

Фото: pexels.com

Прокуратура Аршалынского района добилась снижения тарифа на вывоз твёрдо-бытовых отходов, передает BAQ.KZ.

В ходе анализа установлено, что при утверждении тарифа была допущена ошибка — неправильно применена методика расчёта.

По акту прокурорского реагирования стоимость услуги снижена на 730 тенге: с 2040 тенге до 1310 тенге.

В результате принятых мер защищены права более 6,6 тысячи потребителей Аршалынского района.

Прокуратура отметила, что будет и далее осуществлять надзор за соблюдением прав граждан в сфере коммунальных услуг.

