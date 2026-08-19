В Арыси на территории воинской части произошло возгорание сухой травы

На технической территории одной из воинских частей Арысского гарнизона произошло возгорание сухой травы.

Во время пожара был слышен звук взрыва фрагмента боеприпаса, который был заранее подготовлен к уничтожению.

По данным пресс-службы Шымкентского гарнизона, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений объектов не зафиксировано.

Возгорание полностью ликвидировано. На месте происшествия работают соответствующие службы.

В гарнизоне отметили, что ситуация находится под контролем, и призвали граждан не доверять непроверенной информации, распространяемой в социальных сетях, а ориентироваться только на официальные сообщения.