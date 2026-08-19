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В Арыси на территории воинской части произошло возгорание сухой травы

В гарнизоне отметили, что ситуация находится под контролем, и призвали граждан не доверять непроверенной информации.

19 Августа 2026, 22:03
АВТОР
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Pixabay.com 19 Августа 2026, 22:03
19 Августа 2026, 22:03
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Фото: Pixabay.com

На технической территории одной из воинских частей Арысского гарнизона произошло возгорание сухой травы.

Во время пожара был слышен звук взрыва фрагмента боеприпаса, который был заранее подготовлен к уничтожению.

По данным пресс-службы Шымкентского гарнизона, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений объектов не зафиксировано.

Возгорание полностью ликвидировано. На месте происшествия работают соответствующие службы.

В гарнизоне отметили, что ситуация находится под контролем, и призвали граждан не доверять непроверенной информации, распространяемой в социальных сетях, а ориентироваться только на официальные сообщения.

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