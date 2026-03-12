В Astana Hub состоялась открытая встреча с представителями IT-компаний, стартапов и отраслевых ассоциаций с участием вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрия Муна, передает BAQ.KZ.

Участники обсудили развитие экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане, расширение доступа к государственным данным, запуск новых образовательных инициатив и меры поддержки технологических проектов.

Барьеры между информационными ресурсами и командами разработчиков

В своем выступлении вице-министр Дмитрий Мун, что ведомство стремится убрать любые барьеры между государственными информационными ресурсами и командами разработчиков. Теперь стартапы и компании могут не просто пользоваться готовыми наборами данных, но и напрямую запрашивать у министерства именно ту информацию, которая необходима для их конкретного продукта.

По словам Дмитрия Муна, если для обучения модели не хватает специфических данных, можно оставить запрос, и министерство поможет подготовить нужный массив. Удобным инструментом для этого стал портал Ashyq Data созданный Министерством совместно с АО «НИТ» и где уже сейчас в свободном доступе находится около двухсот датасетов - от аналитики по недвижимости до медицинских показателей, из которых 73 - эксклюзивные наборы, опубликованные впервые.

Данные обновляются еженедельно и доступны бесплатно. Вице-министр Дмитрий Мун представил портал как централизованную «витрину» обезличенных данных, интегрирующую более 120 государственных баз.

«Более 40 типов сведений и 8 миллионов проактивных государственных услуг уже были оказаны. Более тысячи наборов данных были собраны и в очищенном, структурированном формате обновляются и предоставляются государственным органам. Все это говорит о том, что мы, в принципе, превращаемся в некую фабрику данных, и при правильном взаимодействии с рынком эти датасеты могут предоставляться для того, чтобы вы создавали новые сервисы в разных направлениях», - сказал вице-министр.

Цель Alem.AI

На мероприятии также выступил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

Он отметил, что у технопарка стоит задача запустить на полную мощность работу Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI.

«По сути, миссия центра очень схожа с тем, что мы делаем в Astana Hub, — поддерживать стартапы и таланты в области IT. Но в Alem.AI все будет сфокусировано именно на развитии технологий искусственного интеллекта.

Впервые на базе Alem.AI мы запустим образовательный центр, который охватывает школьников, потому что до этого в основном все программы были ориентированы на взрослых. У нас будет постоянное масштабирование, развитие и новые итерации школы Tomorrow School для взрослых. Сейчас мы готовим к запуску Tomorrow School 2.0»,- сказал Мадиев.

Он также отметил, что технопарк постоянно улучшает программу по запуску AI-стартапов, которая называется AI'preneurs. Он напомнил, что следующий поток программы стартует уже в апреле.

«Приглашаю подавать заявки и участвовать. Мы также постоянно привлекаем в центр крупные технологические компании. С компанией Telegram у нас ведется подготовка к запуску AI-лаборатории, с компанией Presight — тоже», - сказал Мадиев.

Цифровое правительство

На мероприятии выступила и генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова. Она подчеркнула, что задача Центра поддержки цифрового правительства — прежде всего прозрачность.

«Мы хотим, чтобы каждая IT-компания в Казахстане четко знала и понимала, что сегодня необходимо государственным органам. Поэтому мы разместили эту информацию на нашем архитектурном портале», - сказала Алия Оспанова.

Она также рассказала о планах цифровизации госуслуг на ближайшие три года.

«Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта законодательно определяет траекторию развития для каждого государственного органа. Она называется «Карта цифровой трансформации». Это трехлетний план, который мы совместно с государственным органом и первым руководителем этого госоргана подписываем и заранее определяем задачи на предстоящие три года. Они полностью оцифрованы и выложены в открытом доступе», - сказала Алия Оспанова.

Она подчеркнула, что прозрачность государственных информационных систем ключевой приоритет Центра поддержки цифрового правительства.