Сегодня, 16:34

Сегодня, 16:34

В столице правоохранительные органы расследуют гибель 17-летнего подростка, который работал разнорабочим на строительном объекте, передаёт BAQ.KZ.

По данным следствия, трагедия произошла 24 сентября. Во время разгрузочных работ подростка придавила упавшая бетонная плита.

"Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и изъяла необходимые вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается", — сообщили в ДП.

Полицейские опрашивают очевидцев и изымают документы.

Причины и обстоятельства гибели подростка устанавливаются.