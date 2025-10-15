  • 15 Октября, 17:00

В Астане 17-летний подросток погиб на стройке: полиция расследует трагедию

Фото: pixabay.com

В столице правоохранительные органы расследуют гибель 17-летнего подростка, который работал разнорабочим на строительном объекте, передаёт BAQ.KZ.

По данным следствия, трагедия произошла 24 сентября. Во время разгрузочных работ подростка придавила упавшая бетонная плита.

"Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и изъяла необходимые вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается", — сообщили в ДП.

Полицейские опрашивают очевидцев и изымают документы.

Причины и обстоятельства гибели подростка устанавливаются.

