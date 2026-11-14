В Астане 18-летнего парня арестовали за мат в TikTok
14 Ноября 2026, 22:48
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14 Ноября 2026, 22:4814 Ноября 2026, 22:48
146Фото: изображение создано нейросетью
В Астане 18-летнего местного жителя арестовали на 10 суток за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Нарушение выявили полицейские во время мониторинга социальных сетей.
По данным полиции, молодой человек публично использовал нецензурные выражения во время онлайн-трансляции. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда он получил 10 суток ареста.
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