В Астане 18-летнего парня арестовали за мат в TikTok

В Астане 18-летнего местного жителя арестовали на 10 суток за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok. Нарушение выявили полицейские во время мониторинга социальных сетей.

По данным полиции, молодой человек публично использовал нецензурные выражения во время онлайн-трансляции. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. По решению суда он получил 10 суток ареста.