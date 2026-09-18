В Астане 19 сентября пройдет общегородская экологическая акция, приуроченная ко Всемирному дню чистоты – World Cleanup Day, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Мероприятие организуют в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан». К нему смогут присоединиться жители столицы, волонтеры, молодежь, представители государственных органов, общественных организаций и предприятий.

Участники будут убирать мусор в парках, скверах, дворах и на других общественных и природных территориях. Кроме того, в рамках акции запланирована посадка деревьев.

В столице также продолжается осенний экологический месячник «Таза Қазақстан», который стартовал 12 сентября. В районах города проводят санитарную очистку, благоустройство и озеленение парков, скверов, дворов и других общественных пространств. Работы также охватывают территории возле предприятий и организаций.

Жителей и гостей Астаны приглашают присоединиться к общегородской акции 19 сентября и принять участие в уборке и посадке деревьев.