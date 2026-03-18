В Астане 20 марта пройдет совместное заседание Палат Парламента
Сегодня 2026, 15:40
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента, передает корреспондент BAQ.KZ.
Согласно документу, заседание пройдет 20 марта 2026 года в 10:00 в городе Астане.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 марта 2026 года в 10.00 часов в городе Астане», – говорится в тексте распоряжения.
Отмечается, что совместные заседания Палат Парламента проводятся для рассмотрения вопросов, предусмотренных Конституцией.
