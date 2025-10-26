В Триатлон парке столицы прошёл семейный дуатлон "OTBASY DUATLON 2025", приуроченный ко Дню Республики. В этом году в спортивном празднике приняли участие 75 семей, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Традиционные соревнования, проводимые с 2016 года, собрали участников в трёх возрастных категориях детей — 8–9, 10–11 и 12–13 лет. Семейная дистанция составила 5,2 километра: сначала отцы пробежали 2,5 км, затем мамы проехали 2,5 км на велосипеде, а финальный этап — бег на 250 метров — преодолели дети.

"Соревнования проходят уже в девятый раз. Их особенность в том, что победить может только сплочённая и спортивная семья. Мы уделили особое внимание безопасности участников. Участие бесплатное, и, на мой взгляд, этот дуатлон прекрасно пропагандирует семейные ценности", — отметил заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Азамат Агзамов.

Среди участников была и известная семья Червяковых из Акмолинской области, где оба родителя — профессиональные биатлонисты.

"Мы впервые участвовали в дуатлоне. Приехали из Акколя, узнав о событии через соцсети. Это замечательный семейный праздник, который вдохновляет заниматься спортом вместе. Конкуренция высокая — мы заняли второе место в категории 8–9 лет", - поделилась Олимпийская участница Анна Лебедева.

Завершилась спортивная программа торжественной церемонией награждения и розыгрышем призов. Среди зарегистрированных участников по номерам было разыграно 10 велосипедов.

Мероприятие стало не только спортивным, но и семейным праздником, направленным на развитие массового спорта и укрепление семейных традиций в духе единства и здорового образа жизни.