В Астане адвоката приговорили к двум годам тюрьмы за попытку получить 7 млн тенге
Защитник обещал повлиять на меру пресечения своей подзащитной, ссылаясь на связи в государственных органах.
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В Астане адвоката осудили за покушение на мошенничество. Он пытался получить от подзащитной 7 млн тенге под предлогом возможности добиться смягчения меры пресечения.
Как сообщили в прокуратуре столицы, после задержания женщины защитник предложил «решить вопрос» и заменить содержание под стражей на домашний арест. При этом он ссылался на якобы имеющиеся связи в государственных органах.
Женщина отказалась участвовать в незаконной сделке и обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий адвоката задержали с поличным сразу после получения денег.
Приговором суда ему назначили два года лишения свободы, а также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение шести лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
В прокуратуре Астаны напомнили, что попытки незаконно повлиять на ход следствия влекут уголовную ответственность, и призвали граждан сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.
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