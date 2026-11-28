В Астане адвоката осудили за покушение на мошенничество. Он пытался получить от подзащитной 7 млн тенге под предлогом возможности добиться смягчения меры пресечения.

Как сообщили в прокуратуре столицы, после задержания женщины защитник предложил «решить вопрос» и заменить содержание под стражей на домашний арест. При этом он ссылался на якобы имеющиеся связи в государственных органах.

Женщина отказалась участвовать в незаконной сделке и обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий адвоката задержали с поличным сразу после получения денег.

Приговором суда ему назначили два года лишения свободы, а также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение шести лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В прокуратуре Астаны напомнили, что попытки незаконно повлиять на ход следствия влекут уголовную ответственность, и призвали граждан сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.