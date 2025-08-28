На 28 августа курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана, составляет 537,63 тенге за доллар, передает BAQ.KZ со ссылкой на kurs.kz.

Однако обменные пункты в крупнейших городах страны — Астане, Алматы и Шымкенте — предлагают свои курсы покупки и продажи.

В Астане обменники покупают доллар по 536 тенге, а продают — по 541 тенге. В Алматы ситуация немного отличается: покупка доллара стоит 538 тенге, а продажа — 540 тенге. В Шымкенте курс покупки также составляет 538 тенге, а курс продажи — 541 тенге.