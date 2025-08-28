В Астане, Алматы и Шымкенте доллар продают дороже официального курса
Обменники Казахстана предлагают свои курсы с разницей до 4 тенге.
Сегодня, 15:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
123
На 28 августа курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана, составляет 537,63 тенге за доллар, передает BAQ.KZ со ссылкой на kurs.kz.
Однако обменные пункты в крупнейших городах страны — Астане, Алматы и Шымкенте — предлагают свои курсы покупки и продажи.
В Астане обменники покупают доллар по 536 тенге, а продают — по 541 тенге. В Алматы ситуация немного отличается: покупка доллара стоит 538 тенге, а продажа — 540 тенге. В Шымкенте курс покупки также составляет 538 тенге, а курс продажи — 541 тенге.
Самое читаемое
- С 1 сентября школьникам запретят пиццу и соки: что вошло в новое меню 2025 года
- Лига Чемпионов 2025: "Кайрат" может попасть в "группу смерти" с ПСЖ и Арсеналом
- "Кайрат" заработал более €18 млн за выход в групповой этап Лиги чемпионов
- Назначен новый вице-министр национальной экономики Казахстана
- Человек труда: профессия машиниста - взгляд изнутри