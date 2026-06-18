В Астане арестовали водителя, устроившего заезд по пешеходной зоне парка

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны назначил административный арест мужчине, который проехал на автомобиле по пешеходной зоне одного из столичных парков.

Поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах запечатлен автомобиль, передвигающийся по тротуару в ночное время. Как выяснилось, ролик снял знакомый водителя.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. При этом он пояснил, что оказался на пешеходной дорожке случайно и не был осведомлен о запрете движения транспорта по тротуарам.

Однако в ходе проверки установлено, что водитель вообще не имеет водительского удостоверения. Кроме того, ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

С учетом обстоятельств дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.