В Астане арестовали водителя, устроившего заезд по пешеходной зоне парка
Установлено, что водитель вообще не имеет водительского удостоверения.
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Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны назначил административный арест мужчине, который проехал на автомобиле по пешеходной зоне одного из столичных парков.
Поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях. На кадрах запечатлен автомобиль, передвигающийся по тротуару в ночное время. Как выяснилось, ролик снял знакомый водителя.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. При этом он пояснил, что оказался на пешеходной дорожке случайно и не был осведомлен о запрете движения транспорта по тротуарам.
Однако в ходе проверки установлено, что водитель вообще не имеет водительского удостоверения. Кроме того, ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.
С учетом обстоятельств дела суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.
Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.
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