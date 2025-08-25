В Астане автобус с рабочими из Китая съехал в кювет: пострадали 14 человек
В столице автобус вылетел с дороги.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Кабанбай батыра в Астане пострадали 14 человек. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения столицы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Все пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины. В приёмных покоях их осмотрели профильные специалисты.
Часть пострадавших после обследования направили на амбулаторное лечение, остальные продолжают проходить диагностику. По данным медиков, в основном пассажиры получили незначительные ушибы.
В Департаменте полиции Астаны уточнили обстоятельства ДТП. По данным ведомства, водитель служебного автобуса марки Mercedes, двигаясь по проспекту Кабанбай батыра, при совершении разворота не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.
"Пассажиры, находившиеся в салоне, были доставлены в медицинское учреждение. В результате ДТП жертв нет. По данному факту проводится проверка", - сказали в ДП Астаны.
Между тем, в соцсетях появилось видео с места происшествия. На TikTok-канале Ne_habar_astana сообщили, что в кювет съехал автобус с рабочими из Китая. Автор ролика отметил, что на место прибыли две машины скорой помощи и пожарная техника, хотя возгорания не произошло.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- В Уральске полицейские предотвратили перевод 1,3 млн тенге мошенникам
- На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
- В Турции микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых
- В Туркестане 6-месячный ребенок упал из окна и погиб