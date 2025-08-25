В результате дорожно-транспортного происшествия на улице Кабанбай батыра в Астане пострадали 14 человек. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения столицы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Все пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в многопрофильные городские стационары, а также в Национальный координационный центр экстренной медицины. В приёмных покоях их осмотрели профильные специалисты.

Часть пострадавших после обследования направили на амбулаторное лечение, остальные продолжают проходить диагностику. По данным медиков, в основном пассажиры получили незначительные ушибы.

В Департаменте полиции Астаны уточнили обстоятельства ДТП. По данным ведомства, водитель служебного автобуса марки Mercedes, двигаясь по проспекту Кабанбай батыра, при совершении разворота не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

"Пассажиры, находившиеся в салоне, были доставлены в медицинское учреждение. В результате ДТП жертв нет. По данному факту проводится проверка", - сказали в ДП Астаны.

Между тем, в соцсетях появилось видео с места происшествия. На TikTok-канале Ne_habar_astana сообщили, что в кювет съехал автобус с рабочими из Китая. Автор ролика отметил, что на место прибыли две машины скорой помощи и пожарная техника, хотя возгорания не произошло.