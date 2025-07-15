Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автокредитования, передает BAQ.KZ. Злоумышленники незаконно оформляли автокредиты на безработных и лиц с инвалидностью, используя фиктивные данные и несуществующие автомобили.

По результатам расследования установлено, что преступная группа оформила кредиты более чем на 65 человек. Общий ущерб превысил 250 миллионов тенге. Полученные деньги использовались в личных целях мошенников, а пострадавшие оказались должниками по кредитным обязательствам, не имея никакой возможности их погашать.

Против участников группы возбуждено уголовное дело по статьям 262 (создание и руководство организованной группой) и 190 УК РК (мошенничество). Все обвиняемые взяты под стражу и предстанут перед судом.