В Астане безработные и инвалиды стали жертвами крупной кредитной аферы
Организованная группа поймана на мошенничестве с автокредитами.
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Правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автокредитования, передает BAQ.KZ. Злоумышленники незаконно оформляли автокредиты на безработных и лиц с инвалидностью, используя фиктивные данные и несуществующие автомобили.
По результатам расследования установлено, что преступная группа оформила кредиты более чем на 65 человек. Общий ущерб превысил 250 миллионов тенге. Полученные деньги использовались в личных целях мошенников, а пострадавшие оказались должниками по кредитным обязательствам, не имея никакой возможности их погашать.
Против участников группы возбуждено уголовное дело по статьям 262 (создание и руководство организованной группой) и 190 УК РК (мошенничество). Все обвиняемые взяты под стражу и предстанут перед судом.
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