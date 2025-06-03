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В Астане бульвар Нуржол перекроют на пять дней из-за ремонта

Сначала будет закрыт отрезок от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан.

Сегодня, 09:15
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В Астане бульвар Нуржол перекроют на пять дней из-за ремонта Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
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Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны сообщает о начале работ по среднему ремонту дорожного полотна на одном из центральных участков столицы - бульваре Нуржол, передает BAQ.KZ. Работы затронут отрезок от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан.

С 7 по 11 июня движение по данному участку будет поэтапно перекрыто:

  • Сначала будет закрыт отрезок от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан,

  • Затем - в обратном направлении, от ул. Туркестан до пр. Мангилик Ел.

Движение на каждом участке будет полностью ограничено на время ремонта.

Для безопасности участников дорожного движения и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Водителей и пешеходов просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршруты с учетом изменений.

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