В Астане часть оживленного проспекта перекроют на 4 дня
Ограничения связаны с необходимостью проведения работ.
Сегодня, 14:59
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Сегодня, 14:59Сегодня, 14:59
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В Астане с 9 по 12 июля на проспекте Туран будут введены ограничения на движение, передает BAQ.KZ. Перекрытие затронет участок от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Сыганак.
В этот период автомобили смогут двигаться только в одном направлении: сначала из аэропорта в сторону города, а затем - обратно, из города в сторону аэропорта.
Ограничения введены в связи с проведением работ, поэтому водителям стоит заранее учитывать изменения в маршрутах.