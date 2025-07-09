В Астане с 9 по 12 июля на проспекте Туран будут введены ограничения на движение, передает BAQ.KZ. Перекрытие затронет участок от улицы Керей Жанибек хандар до улицы Сыганак.

В этот период автомобили смогут двигаться только в одном направлении: сначала из аэропорта в сторону города, а затем - обратно, из города в сторону аэропорта.

Ограничения введены в связи с проведением работ, поэтому водителям стоит заранее учитывать изменения в маршрутах.