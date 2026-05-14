В Астане часть проспекта Аль-Фараби закроют на ремонт

В рамках реализации проекта «Строительство продолжения проспекта Тәуелсіздік (Аль-Фараби)» с 25 мая до конца текущего года будет полностью перекрыто движение на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Ф. Оңғарсыновой, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Разворот автотранспортных средств будет осуществляться до указанного перекрестка по проспекту Аль-Фараби, а также по улице Ф. Оңғарсыновой.

Кроме того, с 14 мая текущего года будет временно перекрыто движение на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Хусейн бен Талал. Данный участок является строящимся и в настоящее время не имеет асфальтового покрытия, в связи с чем интенсивное движение автотранспорта отсутствует. При этом разворот транспортных средств также будет организован до указанного перекрестка.

Проезд грузовой техники будет обеспечен, при этом на отдельных этапах работ возможно его временное ограничение.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.