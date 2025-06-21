В Астане продолжается обновление транспортной инфраструктуры - на бульваре Нуржол укладывают новый верхний слой дорожного полотна, передает BAQ.KZ. Работы охватят участок от проспекта Мангилик Ел до улицы Туркестан, сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В связи с ремонтом движение на этом отрезке будет поэтапно перекрыто с 21 по 22 июня. Сначала ограничение введут на участке от пр. Мангилик Ел до ул. Туркестан, затем - в обратном направлении. В период работ движение будет полностью закрыто.

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты, учитывать изменения и соблюдать правила дорожного движения. Для удобства и безопасности участников дорожного движения установят временные знаки и указатели.