В Астане частично перекроют одну из улиц из-за ремонта
Сегодня 2026, 17:14
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Сегодня 2026, 17:14Сегодня 2026, 17:14
115Фото: myastanacity
В Астане с 29 июня по 5 июля частично ограничат движение транспорта на улице А. Кравцова. Это связано с проведением среднего ремонта дорожного полотна. Как сообщили в городском акимате, работы будут проводиться на участке от улицы Таха Хусейна до улицы Ж. Ташенова.
Полностью движение перекрывать не будут. На время ремонта проезд организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков.
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