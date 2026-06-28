В Астане частично перекроют одну из улиц из-за ремонта

В Астане с 29 июня по 5 июля частично ограничат движение транспорта на улице А. Кравцова. Это связано с проведением среднего ремонта дорожного полотна. Как сообщили в городском акимате, работы будут проводиться на участке от улицы Таха Хусейна до улицы Ж. Ташенова.

Полностью движение перекрывать не будут. На время ремонта проезд организуют по одной стороне дороги в обоих направлениях. Водителей просят учитывать временные изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования временных дорожных знаков.