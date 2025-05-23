Жителей и гостей столицы ждут временные неудобства: 24 и 25 мая в Астане частично ограничат движение по проспекту Тауелсиздик - на участке от улицы Майлина до проспекта Бауыржана Момышулы, передает BAQ.KZ со ссылкой на управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Причина перекрытия - средний ремонт дорожного полотна, который продолжается на данном отрезке. Чтобы минимизировать заторы, движение организуют поэтапно и в обоих направлениях, но - по одной стороне проезжей части.

Водителей просят внимательно следить за временными дорожными знаками и заранее планировать маршруты, чтобы избежать пробок. Также рекомендуется учитывать возможные задержки при передвижении в часы пик.

Ранее мы сообщали, что Астану ждет масштабный ремонт дорог: названы улицы с ограниченным движением.