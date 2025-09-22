В Астане частично перекроют улицу Айтматова
С 23 по 26 сентября будет идти укладка асфальта.
Жителей и гостей столицы предупреждают о временных изменениях в организации движения, передает BAQ.KZ.
С 23 по 26 сентября 2025 года в Астане будет проводиться укладка верхнего слоя дорожного покрытия на улице Чингиза Айтматова — на участке от шоссе Коргалжын до улицы Шапыкена Косшыгулулы.
Как сообщает Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, движение на данном отрезке дороги будет частично ограничено. Проезд автомобилей будет возможен только в одном направлении — от ул. Косшыгулулы в сторону шоссе Коргалжын.
Для обеспечения безопасности участников дорожного движения на время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и указатели, а также организовано дежурство специалистов.
Горожанам и водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и быть внимательными при проезде через зону работ. Власти просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, подчеркивая, что обновление покрытия необходимо для повышения качества дорог и безопасности движения.
