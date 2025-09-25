ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны" сообщило о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна на улице Ш.Калдаякова. Ограничения коснутся участка от проспекта Тәуелсіздік до моста Арыс, передает BAQ.KZ.

С 25 по 28 сентября движение будет частично перекрыто. При этом транспорт будет обеспечен в обоих направлениях по одной стороне дороги.