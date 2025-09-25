В Астане частично перекроют улицу Калдаякова
Движение ограничат с 25 по 28 сентября.
Сегодня, 22:55
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны" сообщило о проведении работ по укладке верхнего слоя дорожного полотна на улице Ш.Калдаякова. Ограничения коснутся участка от проспекта Тәуелсіздік до моста Арыс, передает BAQ.KZ.
С 25 по 28 сентября движение будет частично перекрыто. При этом транспорт будет обеспечен в обоих направлениях по одной стороне дороги.
"Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - говорится в сообщении ведомства.
