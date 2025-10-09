В Астане частично перекроют улицу Калдаякова
Сегодня, 09:08
С 8 по 10 октября на одном из оживлённых участков столицы — улице Ш.Калдаякова, от проспекта Тауелсиздик до моста Арыс — пройдут масштабные работы по укладке нового верхнего слоя асфальта, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
В этот период движение на участке будет частично ограничено: автомобили смогут передвигаться в обоих направлениях, но только по одной стороне дороги. Столичное Управление транспорта просит жителей и гостей города учитывать возможные затруднения и заранее планировать маршруты.
