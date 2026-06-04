В Астане частично перекрыли улицу Нажимеденова до 9 июня

В Астане продолжается сезон дорожных работ. С 4 по 9 июня частично ограничено движение транспорта по улице Жумекена Нажимеденова на участке от улицы Кудайберды Аманжолова до проспекта Ұлы Дала (улица А-52), сообщает BAQ.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Ограничения связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия. На время работ движение автомобилей организовано по одной из сторон дороги.

В акимате призвали водителей заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и быть внимательными в районе проведения ремонта.

Для безопасности участников дорожного движения на участке установят временные дорожные знаки, указатели и схемы объезда.

Какие еще дороги перекрыты в Астане

Проспект Тлендиева: новые ограничения до июля

С 6 июня по 6 июля частично ограничат движение на проспекте Тлендиева в районе строительства транспортной развязки на пересечении с улицей Бейсековой.

Несмотря на ремонтные работы, движение полностью перекрывать не будут. Автомобили смогут проезжать по одной стороне дороги в обоих направлениях.

Другие ограничения на Тлендиева

Кроме того, с 31 мая по 15 июня продолжается частичное ограничение движения на проспекте Тлендиева на участке от улицы Баршын до транспортной развязки.

Здесь также организовано движение по одной стороне дороги без полного перекрытия проезда.

Пересечение Айтеке би и Коргалжынского шоссе

До 12 июня дорожные работы ведутся на пересечении улицы Айтеке би и Коргалжынского шоссе.

Движение сохраняется в обоих направлениях, однако транспорт пропускают по одной стороне проезжей части. Для объезда водителям рекомендуют использовать улицы Е-489 и Умай ана.

Проспект Мангилик Ел

Самые длительные ограничения связаны со строительством новых улиц в районе пересечения проспекта Мангилик Ел и улицы Сыганак.

С 15 апреля по 1 сентября полностью закрыт проезд на участке от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9. Подъезд к медучреждению организован со стороны проспекта Мангилик Ел.

Также с 26 апреля по 1 сентября полностью перекрыт участок между бизнес-центром Syganaq и жилым комплексом «Ишим». Ограничения связаны со строительством новой улицы и прокладкой инженерных коммуникаций.

В акимате просят водителей заранее планировать маршруты и учитывать возможные заторы. На всех участках установлены временные дорожные знаки и схемы объезда.