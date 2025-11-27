В столичном Казахском агротехническом исследовательском университете имени С. Сейфуллина прошла масштабная профилактическая акция "Астана — есірткісіз қала", передает BAQ.KZ.

Мероприятие организовано Управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны в рамках общего нарратива "Закон и порядок", сообщает официальный сайт акимата города.

Акция объединила студентов, известных спортсменов, общественных деятелей, лидеров мнений и специалистов в области психического здоровья. Среди приглашённых гостей — чемпионы мира и мастера спорта международного класса Ангелина Лукас, Илья Ильин, Василий Тахтай, Нурсултан Алиакбаров и Алибек Ермағамбетов.

Четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин выступил перед молодежью, подчеркнув значимость работы реабилитационных центров и профессиональной помощи. Он рассказал о случаях, когда молодые люди, столкнувшиеся с зависимостью, смогли вернуться к нормальной жизни благодаря поддержке близких и внутренней стойкости характера.

Ильин отметил, что путь к успеху начинается с правильного окружения и здоровых привычек. Он призвал студентов наполнять свою жизнь учебой, спортом и близкими людьми, сохраняя уважение к родителям и ответственность за будущее страны.

Мастер спорта международного класса Василий Тахтай поделился личной историей из детства, когда столкновение с криминальной средой и насилием заставило его задуматься о собственном выборе. По его словам, спорт стал для него опорой, способом обрести уверенность, дисциплину и наставников. Он подчеркнул, что каждый молодой человек может найти свой путь, который приведет к росту и развитию.

Участники акции увидели тематические видеоролики, прослушали лекцию врача-нарколога и обсудили вопросы профилактики зависимости с приглашёнными специалистами. Большое внимание привлекли демонстрации Центра кинологической службы и спецподразделений полиции, где студенты увидели работу служебных собак, тактические элементы и оснащение СОБРа.

С начала года столичная полиция провела более 600 встреч с молодежью, школьниками, спортсменами и волонтерами в рамках борьбы с наркопреступностью. Совместно с центром "Астана жастары" были закрашены более 2,5 тысячи наркограффити, а также заблокирован доступ к интернет-ресурсам, распространявшим запрещенный контент.