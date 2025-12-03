В Астане чудом избежали ЧП: спасатели предотвратили обрушение облицовки дома
Сегодня, 16:33
89Фото: скриншот из видео
В Астане сотрудники МЧС оперативно ликвидировали угрозу обрушения облицовки многоэтажного дома в районе Байконур, передает BAQ.KZ.
По данным службы "112", жильцы дома на улице Жубанова сообщили об опасно нависающих кирпичах, которые могли в любой момент сорваться и упасть.
На место оперативно прибыли спасатели. Используя автолестницу и шанцевый инструмент, они удалили все элементы облицовки, представлявшие опасность для жителей и прохожих.
В МЧС отметили, что благодаря быстрым действиям сотрудников угроза была полностью устранена. Пострадавших нет.
