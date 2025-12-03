  • 3 Декабря, 17:45

В Астане чудом избежали ЧП: спасатели предотвратили обрушение облицовки дома

Фото: скриншот из видео

В Астане сотрудники МЧС оперативно ликвидировали угрозу обрушения облицовки многоэтажного дома в районе Байконур, передает BAQ.KZ.

По данным службы "112", жильцы дома на улице Жубанова сообщили об опасно нависающих кирпичах, которые могли в любой момент сорваться и упасть.

На место оперативно прибыли спасатели. Используя автолестницу и шанцевый инструмент, они удалили все элементы облицовки, представлявшие опасность для жителей и прохожих.

В МЧС отметили, что благодаря быстрым действиям сотрудников угроза была полностью устранена. Пострадавших нет.

