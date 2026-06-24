В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ

В ряде районов Астаны 25 июня временно отключат электроснабжение в связи с проведением капитального ремонта и технического обслуживания электрических сетей.

Как сообщили в акимате столицы, ограничения затронут десятки улиц города. Работы начнутся утром и продлятся до вечера в зависимости от участка.

Так, с 08:30 до 16:30 без электроэнергии останутся жители улиц Абат-Байтақ, Окжетпес, Мұзтау, Мыңарал, Мартылога, Майкетов, А. Затаевич, Қарауыл, М. Дулатұлы, Оғыланды, Ш. Бейсекова, С. Мұхамеджанов, Гагарин и проспекта Жеңіс.

С 09:00 до 10:00 отключение запланировано на улицах Теміртау, Бұрабай, Қызан, Ер Тарғын, Ер Қосай, Арқайым, Жаңаарқа, Майдақоңыр и Арал.

Продолжительные отключения также ожидаются в районах улиц Төлебаев, Бесбалық, Сарын, Қошқарбаев, Айнакөл, Өзбекәлі Жәнібеков, Жұмабаев, Тайқазан, Қордай, Бұлбұл, Масаты, Қобыз и других.

Кроме того, в рамках технического обслуживания электросетей временно ограничат подачу электроэнергии по улицам Митченко, Ондасынов, Темірқазық, Айша Бибі, Тұмар Ханым, Қыз Жібек, Үлімжіұлы, Кенжин, Таңжарық, Жолдыұлы, Болашақ и ряду других адресов.

Отдельные отключения также затронут жилые дома по улицам Ақбаян, Тұран, Қыз Жібек и Айман-Шолпан.

В акимате рекомендуют жителям заранее учесть временные ограничения и при необходимости скорректировать использование бытовых электроприборов.

Полный список адресов и график отключений опубликован на официальных информационных ресурсах города.