В Астане десятки улиц останутся без электричества 25 июня из-за ремонтных работ
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В ряде районов Астаны 25 июня временно отключат электроснабжение в связи с проведением капитального ремонта и технического обслуживания электрических сетей.
Как сообщили в акимате столицы, ограничения затронут десятки улиц города. Работы начнутся утром и продлятся до вечера в зависимости от участка.
Так, с 08:30 до 16:30 без электроэнергии останутся жители улиц Абат-Байтақ, Окжетпес, Мұзтау, Мыңарал, Мартылога, Майкетов, А. Затаевич, Қарауыл, М. Дулатұлы, Оғыланды, Ш. Бейсекова, С. Мұхамеджанов, Гагарин и проспекта Жеңіс.
С 09:00 до 10:00 отключение запланировано на улицах Теміртау, Бұрабай, Қызан, Ер Тарғын, Ер Қосай, Арқайым, Жаңаарқа, Майдақоңыр и Арал.
Продолжительные отключения также ожидаются в районах улиц Төлебаев, Бесбалық, Сарын, Қошқарбаев, Айнакөл, Өзбекәлі Жәнібеков, Жұмабаев, Тайқазан, Қордай, Бұлбұл, Масаты, Қобыз и других.
Кроме того, в рамках технического обслуживания электросетей временно ограничат подачу электроэнергии по улицам Митченко, Ондасынов, Темірқазық, Айша Бибі, Тұмар Ханым, Қыз Жібек, Үлімжіұлы, Кенжин, Таңжарық, Жолдыұлы, Болашақ и ряду других адресов.
Отдельные отключения также затронут жилые дома по улицам Ақбаян, Тұран, Қыз Жібек и Айман-Шолпан.
В акимате рекомендуют жителям заранее учесть временные ограничения и при необходимости скорректировать использование бытовых электроприборов.
Полный список адресов и график отключений опубликован на официальных информационных ресурсах города.
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